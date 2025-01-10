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        Kilis Valisi Şahin, 2024'teki asayiş olaylarını değerlendirdi

        Kilis Valisi Tahir Şahin "2024 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:52 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:52
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        Kilis Valisi Şahin, 2024'teki asayiş olaylarını değerlendirdi
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        Kilis Valisi Tahir Şahin "2024 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Şahin, 2024'teki asayiş olaylarını değerlendirdi.

        Güvenlik, asayiş ve diğer olaylarla ilgili 2024 yılının değerlendirmesini yapan Şahin, kentte kurumların uyum içinde çalışarak elinden gelen gayreti en iyi şekilde gösterdiğini söyledi.

        2024 yılında terörle mücadele kapsamında meydana gelen olayların yüzde 98,5'nin aydınlatıldığını belirten Şahin, şunları söyledi:

        "2023 yılında terörle mücadele kapsamında 125 olay gerçekleşmiş, bu olaylar sonucu 59 kişi tutuklanırken, 2024 yılında ise 128 olay gerçekleşmiş, bu olaylar sonucu 54 kişi tutuklanmıştır. 2024 yılında terörle mücadele kapsamında 29 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

        Şahin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2024 yılı içerisinde 80 operasyon düzenlendiğini anlatarak, şöyle konuştu:

        "Bu operasyonlar sonucunda 74 organizatör tutuklanmış, yakalanan 42 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda 19 araç, 8 gümrük kaçağı telefon ve 1 motosiklete el konulmuştur. 717 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir. Türkiye, göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz."

        Uyuşturucuyla mücadeleyi önemsediklerine dikkati çeken Şahin, "Uyuşturucuyla mücadelede 2024 yılında 908 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 139 şahıs gözaltına alındı. Bunların 99'u tutuklandı. 40 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Yapılan operasyonlarda, 485 bin 515 uyuşturucu hap, 13 kilo 325 gram uyuşturucu madde, 158 kök kenevir ve 48 elektronik tartı ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Kilis'te 2024 yılı içerisinde 374 bin 168 araç ve 86 bin 560 motosiklet sorgusu yapıldığını belirten, Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "İlimizde 2024 yılında bin 718 kaza meydana gelmiş, kazalarda maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybederken, bin 492 vatandaşımız da yaralanmıştır. Trafik eğitimi ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 155 faaliyette 25 bin 128 vatandaşımıza ulaşılmıştır."

        Vali Şahin, motosiklet kullanımı ile ilgili trafik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.

        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Vali Şahin, basın mensuplarına başarılar diledi.

        Toplantıya İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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