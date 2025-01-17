Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:52 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Ekipler, Ekrem Çetin Mahallesindeki bir inşaatın bahçe kısmında toprağa gömülmüş halde 6 bin 300 sentetik ecza hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler M.M, S.A. ile E.O, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Prim borçlularına hastane açık
        Prim borçlularına hastane açık

        Benzer Haberler

        Milletvekilleri Suriyelilerin geri dönüşlerini yerinde inceledi
        Milletvekilleri Suriyelilerin geri dönüşlerini yerinde inceledi
        Kilis Belediye Başkanı Bilecen, gazetecilerle bir araya geldi
        Kilis Belediye Başkanı Bilecen, gazetecilerle bir araya geldi
        Kilis Valisi Şahin, 2024'teki asayiş olaylarını değerlendirdi
        Kilis Valisi Şahin, 2024'teki asayiş olaylarını değerlendirdi
        Suriyeli Abdulkadir ülkesine Türk bayrağıyla döndü
        Suriyeli Abdulkadir ülkesine Türk bayrağıyla döndü
        Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
        Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor