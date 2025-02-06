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        Kilis'te 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

        Kilis'te, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 05:47 Güncelleme: 06.02.2025 - 05:47
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        Kilis'te 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
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        Kilis'te, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, saygı duruşunda bulundu, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

        Anma programında konuşan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere bütün milletvekilleri ile deprem bölgesinde olduklarını belirtti.

        CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, geçen yıl da Kilis'te anma törenine katıldığını belirterek, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in de katıldığı programda depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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