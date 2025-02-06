Kilis'te 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in de katıldığı programda depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anma programında konuşan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere bütün milletvekilleri ile deprem bölgesinde olduklarını belirtti.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, saygı duruşunda bulundu, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

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