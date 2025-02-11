Kilis'te işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kilis'te, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kilis'te, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
N.K. idaresindeki 79 S 0945 plakalı servis minibüsü, Kilis-Gaziantep kara yolunun 10'uncu kilometresinde, L.İ. yönetimindeki 79 ABZ 439 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü, otomobilde bulunan M.İ. ve servisteki A.K. yaralandı.
Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan M.İ'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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