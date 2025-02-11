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        Kilis'te işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kilis'te, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 19:34 Güncelleme: 11.02.2025 - 19:42
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        Kilis'te işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kilis'te, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        N.K. idaresindeki 79 S 0945 plakalı servis minibüsü, Kilis-Gaziantep kara yolunun 10'uncu kilometresinde, L.İ. yönetimindeki 79 ABZ 439 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü, otomobilde bulunan M.İ. ve servisteki A.K. yaralandı.

        Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan M.İ'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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