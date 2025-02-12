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        Kilis'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Kilis'te kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:57 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:58
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        Kilis'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Kilis'te kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Musabeyi ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

        Ekiplerce Musabeyli ilçesinde bulunan ormanlık alanlara besi yemi, ot, buğday ve ekmek bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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