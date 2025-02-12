Kilis'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Musabeyi ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

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