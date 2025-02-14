Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        İHH'nin ramazan yardımları Kilis'ten Türkiye'ye dağıtılacak

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere yapacağı yardımlar, Türkiye geneline Kilis'ten ulaştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:51 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İHH'nin ramazan yardımları Kilis'ten Türkiye'ye dağıtılacak
        ABONE OL

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere yapacağı yardımlar, Türkiye geneline Kilis'ten ulaştırılacak.

        Vakfın en büyük ikinci lojistik merkezinin bulunduğu Kilis'te hazırlanacak gıda kolileri, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere gönderilecek.

        İHH Kilis Lojistik Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca, yaptığı açıklamada, ramazan için kumanya hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

        Alaca, 81 ilde 70 bin aileye ulaşacaklarını belirterek "Ramazan boyunca ailelerin 50 binine ramazan kumanya paketi, 20 bin aileye ise alışveriş kartlarını inşallah ulaştıracağız." dedi.

        Ramazanda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere de yardımların ulaştırılacağını ifade eden Alaca, "Bu bölgelere yardımları yoğunlaştıracağız. Buralarda toplu iftarlar, yetimlere yönelik kıyafet, bayramlık ve elbise dağıtımları yaparak depremzede vatandaşlarımızı ramazanda yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

        İHH olarak 67 ülkede tüm ramazan boyunca faaliyetlerin devam edeceğini dile getiren Alaca, "Amacımız ramazanda 4 milyondan fazla insana dokunabilmek ve bağışçılarımızın emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Sosyal medyada 8'e 3 ağır basan taraf hangisi?
        Sosyal medyada 8'e 3 ağır basan taraf hangisi?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şantajcılardan biri Türk
        Şantajcılardan biri Türk
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi

        Benzer Haberler

        Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
        Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        Kilis'te deprem sonrası restorasyonu tamamlanan 2 cami ibadete açıldı
        Kilis'te deprem sonrası restorasyonu tamamlanan 2 cami ibadete açıldı
        Kilis'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Kilis'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Kilis'te, asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
        Kilis'te, asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
        Kilis'te işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kilis'te işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı