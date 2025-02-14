Kilis'te terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kilis'te terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kilis'te terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ ve PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i DEAŞ, diğeri ise PKK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı.
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