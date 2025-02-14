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        Kilis'te terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kilis'te terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 18:51 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:51
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        Kilis'te terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Kilis'te terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ ve PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i DEAŞ, diğeri ise PKK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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