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        Kilis'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 17:49 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:49
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        Kilis'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        C.A. yönetimindeki 79 AAF 084 plakalı motosiklet, Hafız Kamil Kıdeyş Caddesi'nde, İ.K. idaresindeki 79 ABS 145 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan N.Ö, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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