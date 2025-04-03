Kilisli futbolcu kızların hedefi Türkiye şampiyonu olmak

İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te beden eğitimi öğretmeni tarafından kurulan kız futsal takımı, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak istiyor.

Kilis Şehit Sakıp Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Durdu, 5 yıl önce okul bünyesinde kız futsal takımı kurmak için çalışma başlattı.

Öğrencilerini 5. sınıfta eğitmeye başlayan Durdu, daha sonra sporcuları ile Kilis'in ilk kız futbol kulübü Ayataya'yı kurdu.

Fatih Durdu, AA muhabirine, bu yıl içerisinde Adana'da yapılan Futsal Yıldızlar Kızlar Bölge Şampiyonası'nda birinci olduklarını belirtti.

Hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirten Durdu, 5-8 Mayıs tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek Genç Kızlar Okul Sporları Türkiye Futsal Şampiyonası'na katılacaklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenleyeceği Türkiye Futsal Şampiyonası'nda birinci olmayı çok istiyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. İnşallah bir gün bunu başaracağımızı düşünüyoruz. Kızlarımız çok istekli ve çok azimli. Hedefimiz şampiyon olarak Kilis'i temsil etmek ve gururlandırmak." dedi.