Kilisli futbolcu kızların hedefi Türkiye şampiyonu olmak
İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te beden eğitimi öğretmeni tarafından kurulan kız futsal takımı, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak istiyor.
İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te beden eğitimi öğretmeni tarafından kurulan kız futsal takımı, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak istiyor.
Kilis Şehit Sakıp Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Durdu, 5 yıl önce okul bünyesinde kız futsal takımı kurmak için çalışma başlattı.
Öğrencilerini 5. sınıfta eğitmeye başlayan Durdu, daha sonra sporcuları ile Kilis'in ilk kız futbol kulübü Ayataya'yı kurdu.
Fatih Durdu, AA muhabirine, bu yıl içerisinde Adana'da yapılan Futsal Yıldızlar Kızlar Bölge Şampiyonası'nda birinci olduklarını belirtti.
Hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirten Durdu, 5-8 Mayıs tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek Genç Kızlar Okul Sporları Türkiye Futsal Şampiyonası'na katılacaklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenleyeceği Türkiye Futsal Şampiyonası'nda birinci olmayı çok istiyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. İnşallah bir gün bunu başaracağımızı düşünüyoruz. Kızlarımız çok istekli ve çok azimli. Hedefimiz şampiyon olarak Kilis'i temsil etmek ve gururlandırmak." dedi.
Durdu, 8 takım ve 100 sporcunun katılacağı şampiyonaya aralıksız çalıştıklarını ifade ederek, öğrencilerinin arasından milli ve Türkiye'nin en iyi takımlarında oynayacak sporcuların çıkacağına inandığını kaydetti.
- "Kadınların da futbolcu olacağını ispatlamak için futbolu seçtim"
Takımın oyuncularından Rabia İspir, 4 yıldır futbol oynadığını ifade ederek, "Futbol erkek sporu olarak biliniyor. Bu yüzden önce futbol oynamak istemedim ancak hocamız sayesinde futbol ile tanıştım. Kadınların da futbolcu olacağını ispatlamak için futbolu seçtim. Takım olarak en büyük hayalimiz Türkiye şampiyonu olmak." diye konuştu.
Rabia İspir, futbola devam edeceğini ve ileride milli sporcu olmayı hedeflediğini belirtti.
Deniz İzgi Hakan ise "Futbolun sadece erkek sporu olmadığını kanıtlamış olduk. Hedefim milli sporcu olmak ve ileride büyük takımlarda forma giymek." ifadelerini kullandı.
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