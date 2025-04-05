Kilis'te yaralı bulunan pelikan koruma altına alındı

Jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınan yaralı pelikan, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Duruca köyünde yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında bitkin ve yaralı halde yol kenarında pelikan buldu.

Kilis'te jandarma tarafından yaralı olarak bulunan pelikan koruma altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.