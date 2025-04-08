Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Gaziantep ve Kilis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Gaziantep ve Kilis'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:55 Güncelleme: 08.04.2025 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep ve Kilis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL

        Gaziantep ve Kilis'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

        Gaziantep'te, Kudüs Platformu ile Anadolu Gençlik Derneğince gerçekleştirilen program kapsamında katılımcılar, Balıklı Parkı'nda toplandı.

        Vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Filistin'e selam, direnişe devam" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

        Anadolu Gençlik Derneği Gaziantep Şube Başkanı Özcan Fidan, yaptığı konuşmada, Hamas hareketinin meydanlara inilmesi çağrısı üzerine toplandıklarını belirtti.

        Fidan, "Gazze'de şehit olan anneler hepimizin annesidir. Gazze'de şehit olan çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Hal böyleyken, Gazze için ayağa kalkmamak hangi vicdanın eseridir? Şehit olan çocuğunu bir bez torbasında taşıyan babanın acısını ağlayarak değil, ayağa kalkarak paylaşabiliriz." dedi.

        Konuşmaların ardından grup, dua edip alandan ayrıldı.

        - Kilis

        Kilis Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde bir grup, Gazze'de zulmün son bulması için Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        Basın açıklamasını okuyan Ubeyde Gülnar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden 550 gün geçtiğini söyledi.

        İsrail'in, Gazze'de uyguladığı soykırımın şiddetini her geçen gün artırdığını belirten Gülnar, şunları kaydetti:

        "Kadın, erkek, yaşlı ve genç demeden Gazze halkını hedef alan siyonistler, anne karnındaki ceninleri dahi şehit etmektedir. Onlarca İslam ülkesine rağmen Gazze'ye tek bir gram gıda sokulmasına izin vermeyen siyonistlerin Gazze halkını tamamen yok etmek istediği aşikar bir durumdur. Bu şartlar altında Gazze için harekete geçilmeyen her bir saniye, ahirette cehennem azabı olarak karşımıza çıkacaktır."

        İsrail bayrağını yakan grup, daha sonra dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yapı betonlarındaki hareketlilik anlık olarak takip edilebilecek
        Yapı betonlarındaki hareketlilik anlık olarak takip edilebilecek
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!

        Benzer Haberler

        Yaralı pelikan, jandarmanın dikkati ile kurtuldu
        Yaralı pelikan, jandarmanın dikkati ile kurtuldu
        Kilis'te yaralı bulunan pelikan koruma altına alındı
        Kilis'te yaralı bulunan pelikan koruma altına alındı
        Kilisli futbolcu kızların hedefi Türkiye şampiyonu olmak
        Kilisli futbolcu kızların hedefi Türkiye şampiyonu olmak
        Kilis'te çocuklar "Bayram Yeri"nde gönüllerince eğlendi
        Kilis'te çocuklar "Bayram Yeri"nde gönüllerince eğlendi
        Kilis'te bayramlaşma töreni düzenlendi
        Kilis'te bayramlaşma töreni düzenlendi
        Kilis'te bayram denetimi yapıldı
        Kilis'te bayram denetimi yapıldı