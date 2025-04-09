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        Vali Şahin'den Polis Haftası mesajı

        Kilis Valisi Tahir Şahin, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:14 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:14
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        Vali Şahin'den Polis Haftası mesajı
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        Kilis Valisi Tahir Şahin, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Şahin, mesajında, vatanın dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görev yapan, varlığıyla hepimize güç ve güven veren Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü büyük bir onurla kutlandığını belirtti.

        Her türlü suça karşı özveriyle çalışan emniyet görevlilerinin vazifelerinin önemine değinen Şahin, şunları kaydetti:

        "Polis teşkilatımız birikimiyle, tecrübesiyle, kabiliyetiyle, teknik kapasitesiyle milletimize en üst seviyede güvenlik hizmeti sunmaya devam edecektir. Terör, organize suçlar, düzensiz göç, uyuşturucu ile mücadele, asayişin ve trafik düzenin sağlanması başta olmak üzere çok geniş bir yelpazede milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı sürdürecektir. ​Gücünü yasalardan ve halktan alan polisimiz, toplumsal huzur ve istikrarımızın teminatı olmaya devam edecektir."

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