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        Gaziantep ve bölge illerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlandı

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:36 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:36
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        Gaziantep ve bölge illerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlandı
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        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Murat Taner, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Özcan, törende yaptığı konuşmada, polisin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için özveriyle çalıştığını ifade ederek, "Görevinizi yerine getirirken gösterdiğiniz cesaret, fedakarlık ve sorumluluk bilinci teşkilatımızın en büyük güvencesidir, halkımızın en büyük gurur kaynağıdır. Polis teşkilatı olarak amacımız, hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak, insan haklarına saygılı bir şekilde en iyi hizmeti sunmaktır." diye konuştu.

        Törende, öğrencilere yönelik düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödül verildi.

        Törene, Vali Yardımcısı İlker Eker, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polisler katıldı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da Yeni Mezarlık'taki şehitlikte tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Katılımcılar, daha sonra şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı, dua etti.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan eski Valilik binası önünde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Emniyet mensuplarının katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Törende, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı ve dernek yönetimi polislere karanfil dağıttı.

        Törene, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, şehit aileleri, gaziler ve polisler katıldı.

        - Malatya

        Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Murat Aslan ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk anıta çelenk sundu.

        Program, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte devam etti.

        Vali Yardımcısı Sedat Özdemir, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dua etti.

        - Kilis

        Kilis'teki şehitlikte yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, şehitlik anıtına çelenk sundu.

        Kur'an-ı Kerim okunan törende dua edildi, protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

        Programa, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile diğer ilgililer katıldı.

        - Adıyaman

        Valilik bahçesinde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Emniyet mensuplarının katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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