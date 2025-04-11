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        Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akman görevine başladı

        Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zekeriya Akman görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 19:50 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:03
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        Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akman görevine başladı
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        Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zekeriya Akman görevine başladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akman, rektörlükte gerçekleşen devir teslim programında görevini, üniversitenin önceki dönem rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'dan devraldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Akman, çalışmaları için Prof. Dr. Karacoşkun'a teşekkür ederek, üniversiteyi bilimsel, akademik ve kültürel bağlamda daha ileri bir noktaya taşımak, huzurlu bir çalışma ortamı temelinde belirlenen hedeflere ulaşılması noktasında planlanan yeni projeleri ve atılımları gerçekleştirmek için gayret göstereceklerini belirtti.

        Prof. Dr. Akman, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

        Prof. Dr. Karacoşkun da Akman'a rektörlük görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

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