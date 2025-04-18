Kilis'teki okullarda Gazze Haftası etkinlikleri düzenlendi

Gazze'deki dramın bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Altay, kermeslere katkı sunan velilere ve öğrencilere teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencileri her yönüyle yetiştirme gayreti içerisinde hareket ettiklerini belirten Altay, "Bu maksatla Filistin'de yaşanan drama dikkat çekmek amacıyla bu haftayı 'İnsanlık Dayanışması Gazze' sloganıyla çeşitli etkinliklerle destekliyoruz. Gazze'deki zulme dikkat çekme istiyoruz." dedi.

Stantları gezip öğrencilerle sohbet eden Altay ve beraberindekiler bağışta bulundu.

Daha sonra okullarda yararı Gazze'ye gönderilmek üzere kermesler yapıldı.

Hafta kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

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