Kilisli genç atıcılar, milli sporcu olmak için "hedefe kilitlendi"

İBRAHİM ÖZCAN - Kilis’te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan atıcılık takımındaki genç sporcular, milli takıma seçilebilmek için çalışıyor.

Atıcılık takımı antrenörü İbrahim Binbir tarafından 3 yıl önce kurulan takımın 15 lisanslı sporcusu, çeşitli müsabakalarda derece elde etti. Yeni başarılar için antrenmanlarını sürdüren sporcular, ay-yıldızlı formayı giyerek uluslararası şampiyonalarda madalya kazanmayı hedefliyor.

Atıcılık antrenörü İbrahim Binbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis'te atıcılığın yeni bir branş olduğunu, bu sporu daha geniş kitlelere tanıtmak ve yaygınlaştırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Binbir, öğrencilerinin kısa sürede gösterdiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu bilgileri verdi:

"5-9 Nisan’da Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’nda Yusuf Özay, Yıldız Erkek Havalı Tabanca kategorisinde birinci oldu ve aynı zamanda Türkiye rekoru kırdı. Yusuf Mirza Eşki ise aynı kategoride üçüncülüğü elde etti. Yıldız B Kızlar takımımız da Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcularımız gerçekten yetenekli. İlk hedefimiz milli takıma girmek. Sonrasında Avrupa ve dünya şampiyonaları, hatta olimpiyatlara kadar gitmeyi ümit ediyoruz.”