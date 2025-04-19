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        Kilisli genç atıcılar, milli sporcu olmak için "hedefe kilitlendi"

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan atıcılık takımındaki genç sporcular, milli takıma seçilebilmek için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:11
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        Kilisli genç atıcılar, milli sporcu olmak için "hedefe kilitlendi"
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        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis’te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan atıcılık takımındaki genç sporcular, milli takıma seçilebilmek için çalışıyor.

        Atıcılık takımı antrenörü İbrahim Binbir tarafından 3 yıl önce kurulan takımın 15 lisanslı sporcusu, çeşitli müsabakalarda derece elde etti. Yeni başarılar için antrenmanlarını sürdüren sporcular, ay-yıldızlı formayı giyerek uluslararası şampiyonalarda madalya kazanmayı hedefliyor.

        Atıcılık antrenörü İbrahim Binbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis'te atıcılığın yeni bir branş olduğunu, bu sporu daha geniş kitlelere tanıtmak ve yaygınlaştırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

        Binbir, öğrencilerinin kısa sürede gösterdiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu bilgileri verdi:

        "5-9 Nisan’da Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’nda Yusuf Özay, Yıldız Erkek Havalı Tabanca kategorisinde birinci oldu ve aynı zamanda Türkiye rekoru kırdı. Yusuf Mirza Eşki ise aynı kategoride üçüncülüğü elde etti. Yıldız B Kızlar takımımız da Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcularımız gerçekten yetenekli. İlk hedefimiz milli takıma girmek. Sonrasında Avrupa ve dünya şampiyonaları, hatta olimpiyatlara kadar gitmeyi ümit ediyoruz.”

        - "Yusuf Dikeç gibi olmayı çok istiyorum"

        Türkiye rekoru kırarak birinciliği elde eden 11 yaşındaki Yusuf Özay, atıcılığa olan ilgisinin polis olan babasından kaynaklandığını belirtti.

        Atıcılığı çok sevdiğini aktaran Özay, şunları kaydetti:

        "Bu sporu çok seviyorum ve ilerde Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefliyorum. Yusuf Dikeç gibi olmayı çok istiyorum. Onun katıldığı müsabakaları izliyorum ve bu sporu onun sayesinde daha çok seviyorum. Onun gibi olmak için çok çalışıyorum. Haftada 4 gün müsabakalara hazırlanıyorum."

        Türkiye 3'üncüsü Yusuf Mirza Eşki (12) de abisini örnek alarak bu spora yöneldiğini söyledi.

        Silahlara olan ilgisinin de bu sporu seçmesinde etkili olduğunu dile getiren Eşki, "Hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz. İlerde milli sporcu olmayı amaçlıyor ve büyük şampiyonluklar alarak olimpiyatlara kadar gitmek istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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