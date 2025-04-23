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        Suriyeli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda kutladı

        Suriye'ye dönmek için Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli ailelerin çocukları, burada düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:27 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:37
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        Suriyeli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda kutladı
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        Suriye’ye dönmek için Kilis’teki Öncüpınar Gümrük Kapısı’na gelen Suriyeli ailelerin çocukları, burada düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı.

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Bu kapsamda Öncüpınar Gümrük Kapısı’na gelen Suriyeli aileler, Gönüllü Geri Dönüş Birimi’nde resmi işlemlerini tamamlarken, çocukları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde eğlendi.

        Etkinlikte yüz boyama, resim çizme, palyaço gösterileri sunuldu, çocuklar çeşitli oyunlarla bayramın keyfini yaşadı.

        Kutlamaların ardından çocuklar, aileleriyle birlikte ülkelerine döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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