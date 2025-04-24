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        Kilis'te Sivil Topluma Rehberlik Çalıştayı başladı

        Kilis'te Sivil Topluma Rehberlik Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:20 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:20
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        Kilis'te Sivil Topluma Rehberlik Çalıştayı başladı
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        Kilis'te Sivil Topluma Rehberlik Çalıştayı gerçekleştirildi.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle, 7 Aralık Üniversitesi Uygulama Oteli Salonu'nda düzenlenen programda, derneklerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, güncel mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgiler verildi.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz, sivil toplum kuruluşları tarihinin çok eski yıllara dayandığını belirtti.

        Türköz, "Dernekler Masası 2004'te Dernekler Dairesi Başkanlığına dönüştü. 2018 yılında da Dernek Dairesi Başkanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne dönüştü. Bu dönüşümdeki amaç ise çağa daha uygun bir yönetim anlayışıyla STK'ler ile hep birlikte yol yürümekti." dedi.

        Sivil toplum kuruluşlarına rehberlik hizmeti sunduklarını vurgulayan Türköz, "Sahada STK'lerin dertlerini dinliyoruz. Dernek merkezlerini ziyaret ediyoruz. Bu tarz çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda da bugün Kilis'teki STK yöneticileri ile bir araya gelmek istedik." diye konuştu.

        Kilis'te son 5 yılda 15 derneğin projelerden yaralandığını ifade eden Türköz, şunları kaydetti:

        "Bu bizim için çok sevindirici bir durum. Bu başarının katlanarak devam etmesini istiyoruz. Kilis dernek sayısı sıralamasında 72. sırada ancak proje sayısında ise tüm iller içerisinde 9'uncu sırada. Bu Kilis için güzel bir gelişme. Bu gelişmede katkı sunanlara teşekkür ediyorum."

        Kilis Valisi Tahir Şahin de sivil toplum kuruluşlarının, demokrasinin gelişmesinde, toplumsal farklılığın arttırılmasında, kamusal politikaların şekillenmesinde vazgeçilmez bir rol oynadığına işaret etti.

        Sivil toplum kuruluşlarının toplumunun sesi olduğunu ifade eden Şahin, "Bu çalıştay sivil toplum kuruluşlarımızın kapasitelerinin güçlendirilmesi, işbirliğinin arttırılması ve topluma daha iyi rehberlik edebilmenin önünü açmayı hedeflemektedir." diye konuştu.

        Programa, Kilis'te faaliyet gösteren STK temsilcileri ile ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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