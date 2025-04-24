Kilis'te Sivil Topluma Rehberlik Çalıştayı başladı

Kilis'te Sivil Topluma Rehberlik Çalıştayı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle, 7 Aralık Üniversitesi Uygulama Oteli Salonu'nda düzenlenen programda, derneklerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, güncel mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgiler verildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz, sivil toplum kuruluşları tarihinin çok eski yıllara dayandığını belirtti.

Türköz, "Dernekler Masası 2004'te Dernekler Dairesi Başkanlığına dönüştü. 2018 yılında da Dernek Dairesi Başkanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne dönüştü. Bu dönüşümdeki amaç ise çağa daha uygun bir yönetim anlayışıyla STK'ler ile hep birlikte yol yürümekti." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarına rehberlik hizmeti sunduklarını vurgulayan Türköz, "Sahada STK'lerin dertlerini dinliyoruz. Dernek merkezlerini ziyaret ediyoruz. Bu tarz çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda da bugün Kilis'teki STK yöneticileri ile bir araya gelmek istedik." diye konuştu.