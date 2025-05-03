Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te gazeteciler İsrail'in 212 meslektaşını öldürmesini kameralarını yere bırakarak protesto etti

        Kilis Basın Cemiyeti üyeleri, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:18 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te gazeteciler İsrail'in 212 meslektaşını öldürmesini kameralarını yere bırakarak protesto etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis Basın Cemiyeti üyeleri, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen gazeteciler, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek amacıyla fotoğraf makinelerini ve kameralarını yere bıraktı.

        Kilis Basın Cemiyeti Başkan Yardımcısı Necmettin Şekeroğlu, yaptığı açıklamada, Gazze'de şehit edilen gazetecileri unutmayacaklarını belirtti.

        Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılarda çocukların, kadınların, sivillerin yanı sıra gerçeğin peşinde koşan gazetecilerin de hedef alındığını dile getiren Şekeroğlu, "Uluslararası hukuka ve savaş ahlakına tamamen aykırı olan bu saldırılar, sadece bir halkı değil aynı zamanda hakikatin sesini susturmayı amaçlamaktadır." dedi.

        İsrail'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 212 gazetecinin hayatını kaybettiğini ifade eden Şekeroğlu, şöyle konuştu:

        "Aralarında 13 kadın gazetecinin de bulunduğu 212 basın mensubu, görevlerini yaparken hayatını kaybetmiştir. Bu korkunç tablo, Gazze'de basın mensuplarının açıkça hedef alındığını ve gerçeklerin ortaya çıkmasının engellenmeye çalışıldığını göstermektedir. Gazze'de görevlerini ifa ederken şehit edilen gazeteciler, dünyanın gözü önünde işlenen zulmü belgelemeye çalışırken hayatlarını kaybetmişlerdir. Kalemleriyle, kameralarıyla, canları pahasına gerçeği haykıran bu cesur basın emekçilerini Kilis basını olarak rahmet ve minnetle anıyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        En iyi görüşme...
        En iyi görüşme...
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kilis'te Gazze yararına kermes açıldı
        Kilis'te Gazze yararına kermes açıldı
        Dezavantajlı mahalledeki sporcu kızların Floor Curling'de hedefi Türkiye şa...
        Dezavantajlı mahalledeki sporcu kızların Floor Curling'de hedefi Türkiye şa...
        Kilis'te motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Kilis'te motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Kilis Valisi Şahin'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Kilis Valisi Şahin'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Acı ölüm; otomobiliyle geri manevra yaparken hamile eşinin ölümüne neden ol...
        Acı ölüm; otomobiliyle geri manevra yaparken hamile eşinin ölümüne neden ol...
        Kilis'te eşinin otomobille geri manevra yaparken çarptığı kadın öldü
        Kilis'te eşinin otomobille geri manevra yaparken çarptığı kadın öldü