Kilis Belediyespor kupa sevinci yaşadı
Bölgesel Amatör Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Kilis Belediyespor, TFF 3. Lig kupasını almanın sevincini yaşadı.
Bölgesel Amatör Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Kilis Belediyespor, TFF 3. Lig kupasını almanın sevincini yaşadı.
Sahasında ağırladığı Araban Belediyesporu 5-0 yenen Kilis Belediyespor, grubunda şampiyonluğunu ilan etti.
Kilis Valisi Tahir Şahin, sezonu şampiyonlukla tamamlayan takımı, tebrik etti.
Belediye Başkanı Hakan Bilecen de şampiyonluk dolayısıyla büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.
Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Keleş'te Kilis'in 16 yıllık yaşadığı 3. Lig hasretini sonlandırdıkları için mutlu olduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından şampiyonluk kupası futbolcular ve taraftarlar tarafından kaldırıldı.
Sahada şampiyonluk kutlaması yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.