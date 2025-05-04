Kilis Belediyespor kupa sevinci yaşadı

Konuşmaların ardından şampiyonluk kupası futbolcular ve taraftarlar tarafından kaldırıldı.

Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Keleş'te Kilis'in 16 yıllık yaşadığı 3. Lig hasretini sonlandırdıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Hakan Bilecen de şampiyonluk dolayısıyla büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

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