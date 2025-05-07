Kilis'te 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli cinsel saldırı suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y'yi Elbeyli ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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