Kilis Yeşilay "Bağımsızlık Seferberliğini" tanıttı
Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) esnaflara "Bağımsızlık Seferberliği"ni anlattı.
Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) esnaflara "Bağımsızlık Seferberliği"ni anlattı.
Merkezden yapılan açıklamaya göre, "Bağımsızlık Seferberliği Kampanyası" kapsamında Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki esnaflar bilgilendirildi.
YEDAM uzmanları kafe ve restoranlara broşür dağıttı ve Yeşilay'ın çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi.
Bağımsızlık seferberliğinde alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı sorununa dikkati çekmek ve bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere danışmanlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor.
Saha çalışmalarını devam edeceği belirtildi.
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