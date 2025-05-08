Kilis Yeşilay "Bağımsızlık Seferberliğini" tanıttı

Bağımsızlık seferberliğinde alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı sorununa dikkati çekmek ve bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere danışmanlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor.

YEDAM uzmanları kafe ve restoranlara broşür dağıttı ve Yeşilay'ın çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, "Bağımsızlık Seferberliği Kampanyası" kapsamında Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki esnaflar bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.