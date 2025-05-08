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        Kilis Yeşilay "Bağımsızlık Seferberliğini" tanıttı

        Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) esnaflara "Bağımsızlık Seferberliği"ni anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:13
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        Kilis Yeşilay "Bağımsızlık Seferberliğini" tanıttı
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        Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) esnaflara "Bağımsızlık Seferberliği"ni anlattı.

        Merkezden yapılan açıklamaya göre, "Bağımsızlık Seferberliği Kampanyası" kapsamında Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki esnaflar bilgilendirildi.

        YEDAM uzmanları kafe ve restoranlara broşür dağıttı ve Yeşilay'ın çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

        Bağımsızlık seferberliğinde alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı sorununa dikkati çekmek ve bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere danışmanlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor.

        Saha çalışmalarını devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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