Kilis'te "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi
Kilis'te "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği yapıldı.
Kilis'te "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda etkinlik gerçekleştirildi.
Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez yaptığı konuşmada, etkinlik ile toplumda fiziksel aktivite farkındalığını artırmayı ve sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtti.
Etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde dans ederken, çeşitli oyunlar da oynandı.
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