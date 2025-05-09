Kilis'te "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi

Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez yaptığı konuşmada, etkinlik ile toplumda fiziksel aktivite farkındalığını artırmayı ve sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.