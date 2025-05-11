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        Kilis Valisi Şahin'den Anneler Günü mesajı

        Kilis Valisi Tahir Şahin, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:53 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:53
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        Kilis Valisi Şahin'den Anneler Günü mesajı
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        Kilis Valisi Tahir Şahin, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, annelerin bir bireyi değil aynı zamanda toplumun geleceğini de şekillendiren kutsal bir görev üstlendiklerini belirtti.

        Annelerin sevgi, merhamet, şefkat timsali ve hayatlarını ailesine adayarak fedakarlığın en güzel örnekleri olduğunu bildiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Annelik karşılıksız sevginin, sonsuz fedakarlığın ve sabrın en yücesidir. Bir çocuğun ilk öğretmeni ve bir ailenin temel direği olan anneler, aynı zamanda toplumsal değerlerimizin taşıyıcısıdır. Sağlam ve sağlıklı bir aile yapısı, huzurlu bireyler ve güçlü bir toplumun anahtarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete irtihal eden bütün annelerimize Allah’tan rahmet diliyor, ülkemizin varlığı, birlik ve bütünlüğü için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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