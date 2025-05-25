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        Kilis'te depremde hasar gören tescilli yapılar restore ediliyor

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören tescilli yapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle restore ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:08
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        Kilis'te depremde hasar gören tescilli yapılar restore ediliyor
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        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören tescilli yapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle restore ediliyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Kilis'teki 541 tescilli yapıdan 391'i hasar gördü.

        Tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılması amacıyla 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında 32 yapıdaki çalışmalar tamamlandı. 20 tescilli yapıda restorasyon çalışmaları sürerken, 126 yapının proje süreci devam ediyor. 213 yapıda ise ilerleyen günlerde çalışmaların başlaması bekleniyor.

        Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Erkmen, AA muhabirine, depremlerde hasar gören tescilli yapıların bir an önce ayağa kaldırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Depremin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyon çalışmalarına başladığını dile getiren Erkmen, 178 tescilli yapıya Bakanlığın 196 milyon lira hibe desteği verdiğini ifade etti.

        - Gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor

        20 yapıdaki restorasyon çalışmalarını 2026 yılında tamamlamayı planladıklarını dile getiren Erkmen, şöyle konuştu:

        "Bu yapıların ayağa kaldırılması lazım. Bunlar birer kültürel miras ve şehrin vizyonu için çok önemli. Kültür ve turizm açısından da bu evlerin ve tarihi yapıların bakımı, onarımı ve restorasyonu çok önemli. İnşallah ilerleyen yıllarda daha çok turist çekmek amacıyla bu evleri restore etmeye devam edeceğiz."

        1860 yılında dedesi tarafından yaptırılan konağın sahibi Mehmet İlkat Karabey de konağın aslına uygun olarak restore edildiğini belirterek, "Konağımızı Kültür ve Turizm Bakanlığının hibe desteği ile tekrar ayağa kaldırdık. Devletimize, Kültür Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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