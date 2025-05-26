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        Kilis'te yaralı bulunan tilki koruma altına alındı

        Kilis'te yaralı olarak bulunan tilki, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:06 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:06
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        Kilis'te yaralı bulunan tilki koruma altına alındı
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        Kilis'te yaralı olarak bulunan tilki, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Resul Osman Dağı yakınlarında devriye sırasında bitkin ve yaralı halde yol kenarında tilki buldu.

        Yaralı tilki, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Koruma altına alınan tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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