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        Kilis'te yaralı bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı

        Kilis'te yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:47 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:47
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        Kilis'te yaralı bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı
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        Kilis'te yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Çukuroba köyü yakınlarında devriye sırasında bitkin ve yaralı halde yol kenarında kerkenez kuşu buldu.

        Yaralı kuş, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Koruma altına alınan kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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