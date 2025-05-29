Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Abdullah Enveri Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, müzik dinletisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, "Üniversiteler yalnızca bilgi aktarılan kurumlar değil, aynı zamanda bireylerin düşünme biçimlerini, değer dünyalarını ve topluma bakışlarını şekillendiren temel yapılardır." değerlendirmesinde bulundu.

Törende Mercidabık Kampüs Yol Koşusu’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Fakülte ve yüksekokullarda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edilmesinin ardından Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarında üniversite birincisi olan öğrencilere hediye verildi.

Tören, üniversite birincisi Zehra Balcı’nın, mezuniyet kütüğüne adını çakmasının ardından kep atma töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.