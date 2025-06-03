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        Suriyelilerin ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı öncesi yoğunluk kazandı

        Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle uzun yıllar Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü, Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:22 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:36
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        Suriyelilerin ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı öncesi yoğunluk kazandı
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        Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle uzun yıllar Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü, Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştı.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, ülkelerine temelli dönmek için Gönüllü Geri Gönderme Birimi'nde geçiş işlemlerini yaptırıyor.

        Buradaki işlemlerinin ardından ülkelerine dönen Suriyeliler, Kurban Bayramı öncesinde sınır kapısında yoğunluk oluşturuyor.

        Suriyelilerden 25 yaşındaki Ahmet İsmail, AA muhabirine, 7 yıl önce savaş nedeniyle ülkesini terk ederek Türkiye'ye sığındığını belirtti.

        Türkiye'de kaldığı sürede aklının her zaman ülkesinde olduğunu anlatan İsmail, "Suriye'de artık savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nı ülkemde geçireceğim için mutluyum." ifadesini kullandı.

        Ülkesinde savaşın bitmesiyle dönmeye karar verdiğini ifade eden 19 yaşındaki Ekrem Ömer, Kurban Bayramı'nı ülkesinde ve ailesiyle geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Suriyeli 23 yaşındaki Zeyit Elcubeydi de savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını, huzurun sağlanmasıyla Kurban Bayramı öncesinde ülkesine dönmeye karar verdiğini aktararak, "Ailemi 4 yıldır görmüyorum, onlarla buluşacağım ve bayramda ülkemde olacağım için çok mutluyum. Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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