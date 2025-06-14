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        Kilis Valisi Şahin, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Kilis Valisi Tahir Şahin, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:22 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:22
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        Kilis Valisi Şahin, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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        Kilis Valisi Tahir Şahin, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

        Vali Şahin kutlama mesajında, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

        Jandarmanın yurdun her köşesinde halkla iç içe ve büyük bir özveriyle görev yaptığını aktaran Şahin, teşkilatın gücünü yasalardan ve desteğini milletten aldığını kaydetti.

        Jandarmanın, kökeni ve tarihsel birikimiyle güvenlik alanında önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Jandarma teşkilatımız, milletimizin huzur ve güvenliği için yalnızca sınırlarımız içinde değil, dünyanın dört bir köşesinde de ülkemizin şanını ve güvenliğini temsil etmektedir. Bugün jandarma, sadece bir güvenlik gücü değil aynı zamanda milletimizin moral kaynağı, güven simgesi, cesaretin ve fedakarlığın adıdır. Bu duygu ve düşüncelerle jandarma teşkilatımızın her bir mensubuna, görevleri başında göstermiş oldukları üstün gayret, cesaret ve özveri için teşekkürlerimi sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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