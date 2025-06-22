Kilis'te YKS'ye geç kalma riski yaşayan öğrenciyi okula trafik ekibi yetiştirdi
Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalma riski yaşayan öğrencinin yardımına motosikletli trafik polisi yetişti.
Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalma riski yaşayan öğrencinin yardımına motosikletli trafik polisi yetişti.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sınava geç kalan öğrenci, motosikletli trafik polisinden yardım istedi.
Polis ekibi, geç kalan öğrenciyi motosikletle Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ndeki sınav merkezine yetiştirdi.
Öğrenci, polislere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.