Kilis'te YKS'ye geç kalma riski yaşayan öğrenciyi okula trafik ekibi yetiştirdi

Kilis İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sınava geç kalan öğrenci, motosikletli trafik polisinden yardım istedi.

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