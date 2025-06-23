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        Kilis'te çatıda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Kilis'te iki katlı evin çatısında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 16:20 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:26
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        Kilis'te çatıda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Kilis'te iki katlı evin çatısında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

        İsmet Paşa Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki R.Ç'ye ait iki katlı evin çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin çatı katında hasar oluşurken, dumandan etkilenen İ.Ç. sağlık ekiplerinde Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Hastanesine hastaneye kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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