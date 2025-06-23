Kilis'te çatıda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Kilis'te iki katlı evin çatısında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Kilis'te iki katlı evin çatısında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
İsmet Paşa Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki R.Ç'ye ait iki katlı evin çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin çatı katında hasar oluşurken, dumandan etkilenen İ.Ç. sağlık ekiplerinde Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Hastanesine hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
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