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        Kilis'te ormanlık alanlara girişler 30 Kasım'a kadar yasaklandı

        Kilis'te ormanlık alanlara girişler yangın riskine karşı 30 Kasım'a kadar yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:27 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:27
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        Kilis'te ormanlık alanlara girişler 30 Kasım'a kadar yasaklandı
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        Kilis'te ormanlık alanlara girişler yangın riskine karşı 30 Kasım'a kadar yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarından korunmak amacıyla bazı kararların alındığı, bu kapsamda ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, kenarlarında mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yangın riskinin yüksek olduğu Kilis il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler Doğa Koruma ve Milli Parklar DKMP Genel Müdürlüğü AVBİS üzerinden avlanma izin belgesi alan, av turizmi kapsamında bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar hariç 6831 Sayılı Kanunun 74. maddesi uyarınca, yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabilecektir. Mesire alanlarında bulunan ocaklar dışında ateş yakılması yasaktır. Gerekli hallerde Valiliğimizin emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır."

        Ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran'dan itibaren 30 Kasım'a kadar yasaklandığı ifade edilen açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman, Türk Ceza ve Kabahatler kanunları uyarınca idari ve adli işlem uygulanacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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