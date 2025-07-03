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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis'te

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis Valiliği'ni ve AK Parti Kilis İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:53 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:53
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis'te
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis Valiliği'ni ve AK Parti Kilis İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        Bir dizi program kapsamında kente gelen Bakan Kacır, Kilis Valiliği'ni ziyaretinde kendisini çiçekle karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti.

        Bakan Kacır, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Vali Tahir Şahin'den yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu ile bazı kurum müdürleri hazır bulundu.

        Kacır, daha sonra beraberindeki heyetle AK Parti Kilis İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        Partililerle bir araya gelen Kacır, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı'dan parti çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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