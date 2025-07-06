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        Kilis'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 18:26 Güncelleme: 06.07.2025 - 18:26
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        Kilis'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        A.K. yönetimindeki 79 ABK 858 plakalı motosiklet, Ebulüle Mahallesi'nde H.K. idaresindeki 79 AAY 886 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüleri ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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