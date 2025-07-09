Kilis'te öğrenciler için düzenlenen yaz okulu başladı

Aktı, Kilis Valiliği ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, hayvanat bahçesi gezisi, büyük aile pikniği, yüzme kursları ve büyük şenlikler düzenleyeceklerini ve yaz okulunun 8 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti.

Kursların 5 merkezde başladığını belirten Aktı, "Öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyer, futbol, basketbol ve birbirinden eğlenceli etkinlikler ve sportif faaliyetler gerçekleştiriliyoruz." dedi.

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