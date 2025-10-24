Kilis'te Gazze yararına kermes düzenlendi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencileri her yönüyle yetiştirme gayreti içerisinde hareket ettiklerini belirten Açıkgöz, "Bu maksatla Filistin'de yaşanan drama dikkati çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Gazze'deki zulme dikkat çekmek istiyoruz." dedi.

Okul idarecileri ve öğretmenlerin koordinasyonu ile Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirilen kermeste, hazırlanan yiyeceklerin satışı yapıldı.

