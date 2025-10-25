Kilis'te 3 tekerlekli elektrikli motosikletin devrildiği kazada 2 kişi ağır yaralandı
Kilis'te 3 tekerlekli elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
A.B'nin (69) kullandığı 79 ACD 252 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, Polateli ilçesine bağlı Polatbey köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile eşi M.B. (65) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
