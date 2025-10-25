Habertürk
        Kilis Haberleri

        Kilis'te 3 tekerlekli elektrikli motosikletin devrildiği kazada 2 kişi ağır yaralandı

        Kilis'te 3 tekerlekli elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 12:06 Güncelleme: 25.10.2025 - 12:06
        Kilis'te 3 tekerlekli elektrikli motosikletin devrildiği kazada 2 kişi ağır yaralandı
        Kilis'te 3 tekerlekli elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        A.B'nin (69) kullandığı 79 ACD 252 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, Polateli ilçesine bağlı Polatbey köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü ile eşi M.B. (65) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

