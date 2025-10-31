Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        AFAD gönüllüsü öğretmen okul okul gezerek deprem farkındalığı oluşturmaya çalışıyor

        İBRAHİM ÖZCAN - AFAD gönüllüsü sınıf öğretmeni Cuma Bulut, okul okul gezerek öğrencilere deprem bilincini aşılamaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 11:24 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:24
        AFAD gönüllüsü öğretmen okul okul gezerek deprem farkındalığı oluşturmaya çalışıyor
        İBRAHİM ÖZCAN - AFAD gönüllüsü sınıf öğretmeni Cuma Bulut, okul okul gezerek öğrencilere deprem bilincini aşılamaya çalışıyor.

        Kilis'te sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve mesleğinde 27 yılı geride bırakan 52 yaşındaki Cuma Bulut, 17 Ağustos 1999'daki Gölcük merkezli depremlerin ardından sahada gönüllü olarak çalışmalara katıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde de arama kurtarma çalışmalarına katılan Bulut, boş zamanlarında okulları gezerek öğrencilere deprem anında neler yapmaları gerektiğini anlatıyor.

        Cuma Bulut, AA muhabirine, kamu yararına çalışan bir eğitimci olarak çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmalara da katıldığını söyledi.

        Amacının öğrencileri deprem konusunda bilinçlendirmek olduğunu vurgulayan Bulut, "Kahramanmaraş depremlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AFAD gönüllüsü olarak arama kurtarma çalışmalarında bir hafta görev aldım. Orada tamamen 24 saat alandaydık. Bu çalışmalar bize çok tecrübe kazandırdı. İnsanlara az da olsa katkımız olsun diye sahaya indik. İnsanlara yardım edince mutlu oluyorum." diye konuştu.

        - Yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaştı

        Deprem bilincini yerleştirmek için kentte 30'un üzerinde okuldaki yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaştığını ifade eden Bulut, şöyle devam etti:

        "Okul dışında gönüllü olarak eğitimlere katılıyorum. Kızılay, TEMA Vakfı, Yeşilay ve MEB AKUP gibi birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak çalışmaktayım. Toplum içinde bir bütünün parçası olarak yaşadığım için bunu kendime bir görev olarak kabul ettim. Bu etiketi de taşıyabilmem için her zaman çalışmam gerektiğini düşündüm. Boş zamanlarımı tamamen bu gönüllülük sistemindeki faaliyetlere adamış bulunmaktayım. Bu işleri yaparken mutlu oluyorum. Bu sorumluluk bilincini çevremdeki öğrencilerime ve insanlara aşılamak istiyorum."

        Bulut, insanların gönüllülük sistemiyle faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına destek olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

