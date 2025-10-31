AFAD gönüllüsü öğretmen okul okul gezerek deprem farkındalığı oluşturmaya çalışıyor

İBRAHİM ÖZCAN - AFAD gönüllüsü sınıf öğretmeni Cuma Bulut, okul okul gezerek öğrencilere deprem bilincini aşılamaya çalışıyor.

Kilis'te sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve mesleğinde 27 yılı geride bırakan 52 yaşındaki Cuma Bulut, 17 Ağustos 1999'daki Gölcük merkezli depremlerin ardından sahada gönüllü olarak çalışmalara katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde de arama kurtarma çalışmalarına katılan Bulut, boş zamanlarında okulları gezerek öğrencilere deprem anında neler yapmaları gerektiğini anlatıyor.

Cuma Bulut, AA muhabirine, kamu yararına çalışan bir eğitimci olarak çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmalara da katıldığını söyledi.

Amacının öğrencileri deprem konusunda bilinçlendirmek olduğunu vurgulayan Bulut, "Kahramanmaraş depremlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AFAD gönüllüsü olarak arama kurtarma çalışmalarında bir hafta görev aldım. Orada tamamen 24 saat alandaydık. Bu çalışmalar bize çok tecrübe kazandırdı. İnsanlara az da olsa katkımız olsun diye sahaya indik. İnsanlara yardım edince mutlu oluyorum." diye konuştu.