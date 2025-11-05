Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Kilis'te halk otobüsünün çarptığı kadın öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 18:21 Güncelleme: 05.11.2025 - 18:21
        Kilis'te halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Kilis'te halk otobüsünün çarptığı kadın öldü.

        S.Ç. idaresindeki 79 M 0003 plakalı halk otobüsü, Adnan Menderes Meydanı'nda Fatma Kartalkanatlı'ya çarptı.

        Kazada otobüsün altında kalan Fatma Kartalkanatlı, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kadının cesedi incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otobüs şoförü S.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

