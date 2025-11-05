Kilis'te halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kilis'te halk otobüsünün çarptığı kadın öldü.
Kilis'te halk otobüsünün çarptığı kadın öldü.
S.Ç. idaresindeki 79 M 0003 plakalı halk otobüsü, Adnan Menderes Meydanı'nda Fatma Kartalkanatlı'ya çarptı.
Kazada otobüsün altında kalan Fatma Kartalkanatlı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kadının cesedi incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otobüs şoförü S.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.