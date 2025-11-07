Kilis'te silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N. tutuklandı, B.T. ve M.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.N'nin kullandığı tırda ve K.N, M.N, S.T. ve B.T'nin adreslerinde arama yapan ekipler, 17 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, ⁠1 av tüfeği, 317 fişek ile 200 paket sigara ele geçirdi.

