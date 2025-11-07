Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

        Kilis'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:31 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:31
        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        M.N'nin kullandığı tırda ve K.N, M.N, S.T. ve B.T'nin adreslerinde arama yapan ekipler, 17 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, ⁠1 av tüfeği, 317 fişek ile 200 paket sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N. tutuklandı, B.T. ve M.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        S.T. ve K.N. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

