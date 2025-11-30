Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" motifi Kilis yorganlarına değer katıyor

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'in kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel yorgancılık sanatı, dünyaca ünlü "Çingene Kızı" motifinin de kullanıldığı modern tasarımlarla yeniden canlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" motifi Kilis yorganlarına değer katıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'in kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel yorgancılık sanatı, dünyaca ünlü "Çingene Kızı" motifinin de kullanıldığı modern tasarımlarla yeniden canlanıyor.

        Kilis Valiliği, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İnsani ve Sosyal Gelişme Derneği İktisadi İşletmesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Geleneksel El Sanatları Merkezi Projesi" kapsamında 25 kadına yorgancılık eğitimi verildi.

        Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınların ürettiği el emeği yorganlar, yatak mağazalarında satışa sunuldu.

        Proje ile Kilisli kadınların üretim becerileri desteklenirken yorgan ustalarının geleneksel el sanatları, modern tasarımlarla buluşturuldu.

        - Yorganlara "Çingene Kızı" motifi baskısı

        İnsani ve Sosyal Gelişme Derneği İktisadi İşletmesi Üyesi Fethiye Pınar Masmanacı, AA muhabirine, proje ile unutulmaya yüz tutmuş Kilis yorganlarını modernize ederek yeni nesillere aktardıklarını söyledi.

        Kadınların yorgan ustalarından eğitim alarak projeye dahil edildiğini belirten Masmanacı, yorganları dünyaca ünlü "Çingene Kızı" (Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nde bulunan 'Çingene Kızı' mozaiği, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileniyor) motifi baskısı yaparak modernize ettiklerini anlattı.

        - Kadınlar yorgancılıkta ustalaştı

        Yorgancılığın erkek mesleği olarak bilindiğini dile getiren Masmanacı, şöyle konuştu:

        "Kadınlarımızın emektar elleri bu tarz işlere yatkın. Yorgancılık zor ama ustalarımızdan yardım alan kadınlarımız yorgan işlemeyi öğrendi. Kadınlarımız çok severek yapıyor. Yaparken stres atıyorlar. Kadının başaramayacağı bir şey yok. Kadınlarımız 'Yorgancılıkta da varız.' diyor. Yatak firmalarına üretim yapmaya başladık. Bu sayede kadınlarımız aile ekonomisine de katkı sunuyor."

        Yorgancılık mesleğini yarım asırdır sürdüren Mehmet Emin Alperen, unutulmaya yüz tutmuş coğrafi işaretli Kilis yorganlarını yeniden canlandırmak için çalıştığını anlattı.

        Alperen, "Çingene Kızı motifi ile yorganlarımızı modernize ediyoruz. Erkek mesleği olan yorgancılığı proje dahilinde kadınlara öğreterek onların aile ekonomisine katkı sunuyoruz. Yorgancılık dikkat gerektiren zor bir iş. Bizim işimiz iğne ile kuyu kazmanın tam karşılığı." diye konuştu.

        Gülizar Yalçın, yorgan işlemeyi ustalar sayesinde öğrendiğini ve bu sayede aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

        Yalçın, "Ustalarımız sayesinde bu zor mesleği öğrendik. Psikolojik olarak da bizi rahatlatıyor. Yeni bir desen işlediğimizde ortaya çıkan eser bize mutluluk veriyor." dedi.

        Cennet Demir de modernize edilen yorgana ilginin fazla olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor

        Benzer Haberler

        Yarım asırdır zamana ayar veriyor
        Yarım asırdır zamana ayar veriyor
        Kilis'te 400 üniversite öğrencisi İŞKUR Gençlik Programı ile iş hayatına ad...
        Kilis'te 400 üniversite öğrencisi İŞKUR Gençlik Programı ile iş hayatına ad...
        Kilis Haydarlar Köyü'nde lojman ve taziye evi hizmete açıldı
        Kilis Haydarlar Köyü'nde lojman ve taziye evi hizmete açıldı
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, Kilis'te açılışa katıldı
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, Kilis'te açılışa katıldı
        Kilis'teki cinayetle ilgili gözaltına alınan karı koca tutuklandı
        Kilis'teki cinayetle ilgili gözaltına alınan karı koca tutuklandı
        Kilis'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Kilis'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti