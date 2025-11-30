Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" motifi Kilis yorganlarına değer katıyor

İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'in kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel yorgancılık sanatı, dünyaca ünlü "Çingene Kızı" motifinin de kullanıldığı modern tasarımlarla yeniden canlanıyor.

Kilis Valiliği, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İnsani ve Sosyal Gelişme Derneği İktisadi İşletmesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Geleneksel El Sanatları Merkezi Projesi" kapsamında 25 kadına yorgancılık eğitimi verildi.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınların ürettiği el emeği yorganlar, yatak mağazalarında satışa sunuldu.

Proje ile Kilisli kadınların üretim becerileri desteklenirken yorgan ustalarının geleneksel el sanatları, modern tasarımlarla buluşturuldu.

- Yorganlara "Çingene Kızı" motifi baskısı

İnsani ve Sosyal Gelişme Derneği İktisadi İşletmesi Üyesi Fethiye Pınar Masmanacı, AA muhabirine, proje ile unutulmaya yüz tutmuş Kilis yorganlarını modernize ederek yeni nesillere aktardıklarını söyledi.

Kadınların yorgan ustalarından eğitim alarak projeye dahil edildiğini belirten Masmanacı, yorganları dünyaca ünlü "Çingene Kızı" (Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nde bulunan 'Çingene Kızı' mozaiği, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileniyor) motifi baskısı yaparak modernize ettiklerini anlattı.

- Kadınlar yorgancılıkta ustalaştı

Yorgancılığın erkek mesleği olarak bilindiğini dile getiren Masmanacı, şöyle konuştu:

"Kadınlarımızın emektar elleri bu tarz işlere yatkın. Yorgancılık zor ama ustalarımızdan yardım alan kadınlarımız yorgan işlemeyi öğrendi. Kadınlarımız çok severek yapıyor. Yaparken stres atıyorlar. Kadının başaramayacağı bir şey yok. Kadınlarımız 'Yorgancılıkta da varız.' diyor. Yatak firmalarına üretim yapmaya başladık. Bu sayede kadınlarımız aile ekonomisine de katkı sunuyor."

Yorgancılık mesleğini yarım asırdır sürdüren Mehmet Emin Alperen, unutulmaya yüz tutmuş coğrafi işaretli Kilis yorganlarını yeniden canlandırmak için çalıştığını anlattı.

Alperen, "Çingene Kızı motifi ile yorganlarımızı modernize ediyoruz. Erkek mesleği olan yorgancılığı proje dahilinde kadınlara öğreterek onların aile ekonomisine katkı sunuyoruz. Yorgancılık dikkat gerektiren zor bir iş. Bizim işimiz iğne ile kuyu kazmanın tam karşılığı." diye konuştu.