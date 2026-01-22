Habertürk
Habertürk
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:54 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:54
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 6 bin 37 sentetik hap ve 45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

