Kilis'te depremde yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Kilis'te afette hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Asri Mezarlık'ta düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Kilis Valisi Ömer Kalaylı, ziyarette bulunduğu kabirlere karanfil bıraktı. Kalaylı, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

