        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te depremde yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Kilis'te afette hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 10:55 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:55
        Kilis'te depremde yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Kilis'te afette hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.


        Asri Mezarlık'ta düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı, ziyarette bulunduğu kabirlere karanfil bıraktı.

        Kalaylı, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

