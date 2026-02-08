Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilisli üretici devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü

        Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında sağlanan destekten yararlanan Kilisli üretici Mustafa Kurt, aldığı 15 gebe düveyle üretimini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 11:13 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilisli üretici devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında sağlanan destekten yararlanan Kilisli üretici Mustafa Kurt, aldığı 15 gebe düveyle üretimini artırdı.

        Kilis'in Yeniyapan köyünde hayvancılıkla uğraşan bir aileden gelen 35 yaşındaki Kurt, proje kapsamında hibe ve kredi desteklerinden yararlanmak için Tarım ve Orman Bakanlığına başvuruda bulundu.

        Başvurusunun olumlu sonuçlanmasının ardından ailesine ait çiftlikte 15 gebe düveyi teslim alan Kurt, hayvanların bakımı ve beslenmesiyle birlikte üretimini artırmaya başladı.

        Kurt, AA muhabirine, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

        İşini severek yaptığını belirten Kurt, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında 15 hayvan veriliyor ve banka kredisiyle destekleniyor. Bunun yanında yem desteği de bulunuyor. Mantıklı bir proje olduğunu düşündüm, başvurdum ve başvurum onaylandı. Hayvanlarımı aldım, besliyorum. İşimi severek yapıyorum. Devletimizin verdiği destekle hayvancılığı sürdürmeye devam ediyoruz. Başlangıçta 15 hayvan almıştım, şu an doğumlarla birlikte hayvan sayım 27'ye ulaştı."

        Hayvancılığa başlamak isteyenlere projeyi tavsiye eden Kurt, "Çok fazla öz kaynağa ihtiyaç duyulmadan devlet desteğiyle yapılabilecek bir proje. İşinizi severek yaparsanız zor bir iş olduğunu düşünmüyorum." dedi



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Herkes bu soruyu soruyor
        Herkes bu soruyu soruyor
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu

        Benzer Haberler

        Kilis'te döner 30 TL Ayran fiyatına döner
        Kilis'te döner 30 TL Ayran fiyatına döner
        Kilis Valiliğinden deprem sonrası yapılan yatırımlarla ilgili açıklama
        Kilis Valiliğinden deprem sonrası yapılan yatırımlarla ilgili açıklama
        Kilis'te depremde yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı
        Kilis'te depremde yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı
        Depremlerin 3'üncü yılında Kilis'te hayatını kaybedenler için dua edildi
        Depremlerin 3'üncü yılında Kilis'te hayatını kaybedenler için dua edildi
        Kilis'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Kilis'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Kilis Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" ünvanı
        Kilis Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" ünvanı