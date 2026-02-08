Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te kaybolan alzaymır hastası bulundu

        Kilis'te kaybolan 67 yaşındaki alzaymır hastası arazide bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 12:36 Güncelleme: 08.02.2026 - 12:39
        Kilis'te kaybolan alzaymır hastası bulundu
        Kilis'te kaybolan 67 yaşındaki alzaymır hastası arazide bulundu.

        Mehmet Sanlı Mahallesi Toki Konutları'nda ikamet eden alzaymır hastası Ş.Y. kayboldu.

        Yakınlarının jandarmaya haber vermesinin ardından kayıp şahsı arama çalışmaları başlatıldı.

        Devriyeler tarafından bölgede yapılan araştırmalar neticesinde kayıp şahıs arazide bulunarak ailesine teslim edildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

