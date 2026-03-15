        Bağımlılıktan YEDAM'la kurtulan genç hayatına yeni bir sayfa açtı

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayan genç, 5 yıllık bağımlılıktan Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle kurtuldu.

        Giriş: 15.03.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Arkadaş ortamında merakla başladığı uyuşturucudan geçen yıl kurtulmaya karar veren 18 yaşındaki Ö.P, yaptığı araştırmalar sonucunda YEDAM'a başvurdu.

        Psikolog ve sosyal hizmet uzmanıyla düzenli olarak görüşmeler yapan, ilgiyle, saygıyla, hoşgörüyle karşılanan Ö.P, zaman içerisinde bağımlılıktan kurtuldu.

        Hayatında yeni bir sayfa açan Ö.P, AA muhabirine, bağımlılık dönemini artık geride bıraktığı için çok mutlu olduğunu anlattı.

        Hayatının geri kalan döneminde bir daha asla eski günlere dönmemeye kararlı olduğunu vurgulayan Ö.P, şöyle konuştu:

        "Şu an 7 aydır temiz kalma sürecindeyim. Geçmiş dönemi tamamen kapattım. Hayatımda yepyeni bir sayfa açarak hep daha iyi olmak için çaba gösteriyorum. YEDAM'ın desteğiyle hayata yeniden tutunmaya başladım. Aile ilişkilerim, iş hayatım, arkadaş ortamım değişti. YEDAM'da yaptığımız grup terapiler ve atölye faaliyetleri bana çok iyi geldi. YEDAM'la beraber kaybettiğim özgüveni yeniden kazanmaya başladım. Sosyal ilişkilerim güçlendi, hayatımda oluşan o boşlukları artık bağımlılıkla değil spor gibi bana iyi gelen şeylerle doldurmaya başladım. Ev ortamından kaçan değil, yeniden aile ortamına giren bir birey olmaya başladım. Düzenli olarak işe gitme ve işimi özveriyle yapma davranışı tekrardan kazandım."

        YEDAM uzmanlarına teşekkür eden Ö.P, bağımlıların mutlaka buraya başvurması gerektiğini vurguladı.

        - 115 Danışma Hattı'ndan destek alınabiliyor

        Kilis YEDAM'de görevli psikolog Özlem Yılıkoğlu ise bağımlılıkla mücadelede Yeşilayın önemli hizmetler sunduğunu söyledi.

        Vatandaşların 115 Danışma Hattı'ndan destek alabileceklerini hatırlatan Yılıkoğlu, şunları kaydetti:


        "Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde 5 tür bağımlılıkla mücadele içerisindeyiz. Bunlar sigara, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı. 81 ilde 105 YEDAM olarak hizmet vermekteyiz. Merkezlerde sosyal hizmet uzmanlarımız, uzman psikologlarımız mevcut. Danışanlarımıza psikologlarımız psikolojik destek, sosyal hizmet uzmanlarımız sosyal destek veriyor. Bizler ücretsiz, ilaçsız ve ayaktan bir hizmet sağlamaktayız. Bizim için gizlilik oldukça önemli. Bağımlıların bilgilerinin farklı bir kurum veya kişiyle paylaşılması gibi bir durum söz konusu olmuyor."









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Bayram tatili zehir oldu! Anne-baba öldü, 4 çocuk yaralı
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Evlilik bilmecesi
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        İlber
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
