Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Sağlık personelinin telefonda uygulattığı Heimlich manevrası hayat kurtardı

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te uykuda kustuğu için boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, babasının 112 Acil Çağrı Merkezinden aldığı talimatlarla yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde yaşayan anne Emine Fakıoğlu, 3 yaşındaki oğlu Cevdet Ömer'in uykusunda kustuğunu ve daha sonra nefes alamadığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

        Çağrıyı karşılayan paramedik İlknur Bolkan, "Çocuğum nefes alamıyor, çocuğum ölüyor." diyerek yardım isteyen aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

        Bolkan, Heimlich manevrasını nasıl uygulayacağını telefonda anlattı.

        Ambulans ekibinin yola çıktığı bilgisini veren Bolkan, annenin panik yapmasını önledi.

        Bu sırada Heimlich manevrası uygulanan çocuk nefes alarak yaşama tutundu.

        Olay yerine kısa sürede ulaşan ambulans, Cevdet Ömer'in sağlık kontrolünü yaptı.

        - Yaşam mücadelesi telefon kaydında

        Anne ile Bolkan'ın görüşmesi, merkezin telefon kayıtlarında yer aldı.

        Hayatını kurtardığı çocuğu evinde ziyaret eden paramedik İlknur Bolkan, AA muhabirine, annenin telefonda çok panik yaptığını söyledi.

        Süreci anlatan Bolkan, ilk yardım eğitiminin öneminden bahsederek şunları kaydetti:

        "Öncelikle bir sağlık çalışanı olarak bu tür vakalarla çok sık karşılaşıyoruz. Anne ve babaların ilk yardım konusunda daha çok eğitim almaları gerektiğini düşünmekteyim. İlk yardım hayat kurtarır. Bir anne olarak ailenin heyecanını anlıyorum. Bu durum bizim için çok gurur verici oldu."

        Aileyle o geceyi konuşan Bolkan, bu gibi durumlarda sakin olunması gerektiğini hatırlattı.

        Baba Hakan Fakıoğlu da sağlık çalışanı Bolkan'a teşekkür ederek, "112 Acil Çağrı hattını gereksiz aramalarla meşgul etmeyelim. O gece hat meşgul olsaydı şu an çocuğum farklı bir durumda olabilirdi." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

