Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Kosova-Türkiye maçı dev ekranlardan izlendi

Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Kosova-Türkiye maçını dev ekranlardan seyretti.



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde oynanan Kosova-Türkiye mücadelesi, Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan izlendi.



Ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay yıldızlılara alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.



Karşılaşmayı, Belediye Başkanı Atila Yıldırım da vatandaşlarla izledi.



Vatandaşlar, Türkiye'nin 1-0 kazandığı maçın sevincini Türk bayraklarıyla kutladı.



- Şanlıurfa



Şanlıurfa’da gençler maçı birlikte izledi.



Şanlıurfa Gençlik Merkezi’nin daveti üzerine çok sayıda genç, kurumun konferans salonunda kurulan dev ekranda Türkiye-Kosova maçını seyretti.



Milli heyecanı birlikte yaşayan gençlere, çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Gençler, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği olan yetkililere teşekkür etti.



- Kahramanmaraş



Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Kosova-Türkiye karşılaşmasını dev ekrandan izlemek için merkez Onikişubat ilçesindeki Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'ne geldi.



Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yapan katılımcılar, maç boyunca milli takıma destek verdi.



Heyecanla karşılaşmayı izleyen sporseverler, milli takımın attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.



Vatandaşlar, hakemin bitiş düdüğüyle Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesini Alparslan Türkeş Bulvarı'nda konvoy oluşturarak kutladı.

