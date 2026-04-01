Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Kosova-Türkiye maçı dev ekranlardan izlendi

        Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Kosova-Türkiye maçını dev ekranlardan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2026 - 00:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde oynanan Kosova-Türkiye mücadelesi, Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan izlendi.

        Ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay yıldızlılara alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Karşılaşmayı, Belediye Başkanı Atila Yıldırım da vatandaşlarla izledi.

        Vatandaşlar, Türkiye'nin 1-0 kazandığı maçın sevincini Türk bayraklarıyla kutladı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa’da gençler maçı birlikte izledi.

        Şanlıurfa Gençlik Merkezi’nin daveti üzerine çok sayıda genç, kurumun konferans salonunda kurulan dev ekranda Türkiye-Kosova maçını seyretti.

        Milli heyecanı birlikte yaşayan gençlere, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Gençler, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği olan yetkililere teşekkür etti.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Kosova-Türkiye karşılaşmasını dev ekrandan izlemek için merkez Onikişubat ilçesindeki Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'ne geldi.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yapan katılımcılar, maç boyunca milli takıma destek verdi.

        Heyecanla karşılaşmayı izleyen sporseverler, milli takımın attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.

        Vatandaşlar, hakemin bitiş düdüğüyle Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesini Alparslan Türkeş Bulvarı'nda konvoy oluşturarak kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
