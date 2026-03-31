Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 516 sentetik hap, 45 gram sentetik uyuşturucu ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 5'i ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.