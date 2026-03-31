Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 15:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, 516 sentetik hap, 45 gram sentetik uyuşturucu ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 5'i ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Benzer Haberler

        Polisten zamanında müdahale: 450 bin TL'lik dolandırıcılık engellendi
        Polisten zamanında müdahale: 450 bin TL'lik dolandırıcılık engellendi
        Yangında kurtarılan 6 yavru köpek tedaviye alındı
        Yangında kurtarılan 6 yavru köpek tedaviye alındı
        Kilis'te 6 köpek yavrusu yangından kurtarıldı
        Kilis'te 6 köpek yavrusu yangından kurtarıldı
        Kilis'te telefon dolandırıcılığını polis engelledi
        Kilis'te telefon dolandırıcılığını polis engelledi
        Kilisli kayıp iki gencin aileleri yetkililerden yardım istedi
        Kilisli kayıp iki gencin aileleri yetkililerden yardım istedi
        Kilis'te STK'ya ait prefabrikte yangın
        Kilis'te STK'ya ait prefabrikte yangın